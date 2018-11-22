Москва, 22 ноября, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Введение Приштиной стопроцентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины грозит региону обострением обстановки и является провокацией. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном 22 ноября.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

«Данная провокация Приштины является очередным недвусмысленным свидетельством несостоятельности «косовской государственности», — подчеркнули в МИД.

Брюссель должен выступить посредником между Приштиной и Белградом и добиться отмены введения пошлин. Противоправное решение правительства края о пошлинах в размере 100% на сербские и боснийские товары грозит серьезным обострением обстановки на Балканах, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении пошлин власти Косово приняли 21 ноября. Пошлиной обложат товары, которые не включены в список международных брендов. В начале ноября были введены пошлины в размере 10%.

Сербский президент Александр Вучич назвал введение краем пошлин самой тяжёлой ситуацией для Сербии за десять лет. Он заявил о необходимости мирного диалога Приштиной — иного выхода нет.

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