Мадрид, 22 ноября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения бразильского нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи приобретения Неймара из-за фанатов «королевского клуба», которые дали понять, что не хотят видеть его в команде.

Напомним, в летнее трансферное окно Перес определил Неймара как главную трансферную цель «Реала». Но в ПСЖ категорически отказались продавать бразильца. В итоге переход так и не состоялся.

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