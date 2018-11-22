Москва, 22 ноября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из резервов средства на поддержку регионов, в которых подорожали нефтепродукты и уголь. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба российского правительства.

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«Мною принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь», — сказал Медведев.

Также премьер-министр РФ подчеркнул, что проект распоряжения о выделении финансовых средств должен быть подготовлен под контролем зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко и главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября зампред правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизирована, цены на топливо заморожены.

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