Рим, 22 ноября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Власти Евросоюза намерены осуществить в Италии «финансистский государственный переворот», отметил в своей колонке для Affari Italiani в четверг, 22 ноября, философ Диего Фузаро.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

Евробюрократы намерены привести к власти послушное правительство, которое, подобно недавнему правительству Марио Монти, будет делать то, что ему прикажут «рынки» и представители транснационального правящего класса, считает Фузаро.

Действия Еврокомиссии и других органов ЕС, которые намерены ввести санкции против Италии за слишком самостоятельную и суверенную политику, является проявлением «репрессивной технократии», отметил философ.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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