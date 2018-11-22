Москва, 22 ноября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Правительство подвело итоги конкурса среди регионов и определило, кто из них показал наилучшие результаты в вопросе реализации налогового потенциала в 2017 году? передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Речь идет о проекте постановления правительства распределить дополнительные 20 млрд рублей между теми регионами, власти которых продемонстрировали наивысшую эффективность в вопросе сбора налогов и реализации налогового потенциала региона по итогам 2017 года. Средства уйдут в регионы в виде грантов. О таком решении правительства ранее заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Так, на первом месте оказалась Белгородская область. Она получит больше всего средств. Правительство приняло решение направить в регион почти 1 млрд рублей (990,8 млн рублей). В тройку лидеров также вошли Камчатский край, который получит 930,7 млн рублей, и Сахалинская область, в которую уйдут 882,9 млн рублей.

Наименьший грант уйдет в Тверскую область — региональный бюджет получит 137,6 млн рублей.

На что будут потрачены средства — будут решать региональные власти.