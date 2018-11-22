Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 ноября сообщается на сайте лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Георгиев отстоял на ноль в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», отразив все 29 бросков по своим воротам. Для него это был первый «сухой» матч в НХЛ, а «Рейнджерс» победили со счётом 5:0.

Читайте также: Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев сыграл первый «сухой» матч в НХЛ

Первой звездой дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, который отразил 28 бросков из 29 в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Для него эта победа стала 320-й за карьеру в НХЛ.

Читайте также: «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и сохранил лидерство в НХЛ

Замкнул тройку форвард «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасиу, оформивший дубль в игре с «Бостоном» (3:2) и ставший автором победной шайбы.