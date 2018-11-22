Черкесск, 22 ноября, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Информация об ущемлении прав черкесского народа, распространяемая в последние дни в Карачаево-Черкесии, является ложной. Она направлена на разжигание межнациональной розни и на расшатывание межнационального согласия в республике. Такое мнение высказали члены Межнационального совета Карачаево-Черкесии 21 ноября в ходе заседания, в котором участвовали представители всех национальных общественных организаций республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

(сс) Digr Стела «Дружба народов Карачаево-Черкесии»

Общественники осудили появившиеся в средствах массовой информации и сети интернет провокационные материалы, в том числе петицию в адрес президента РФ Владимира Путина, в которой высказывается предложение рассмотреть вопрос о создании нового субъекта РФ — Абазино-Черкесской республики со столицей в городе Черкесске либо о присоединении Черкесско-абазинской автономии к Ставропольскому краю.

Эти предложения вызвали резкую негативную реакцию у членов Межнационального совета, куда входят такие организации, как «Къарачай Алан Халк», «Русь», Союз черкесских (адыгских) объединений КЧР, общественное движение «Абаза», региональная ногайская национально-культурная автономия «Ногай Эл», региональная национально-культурная автономия осетин «Фарн», общественная организация греков «Кали Архи».

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По мнению членов совета, лица, составившие петицию, не только «не имели легитимного права выступать от имени народов республики, но и не были уполномочены обращаться с подобными заявления в чей-либо адрес».

По итогам заседания совета было принято решение направить заявление в прокуратуру, ФСБ, МВД и к главе республики, в котором общественники просят принять меры для недопущения эскалации напряженности в Карачаево-Черкесии и для сохранения стабильной общественно-политической обстановки в регионе.

Напомним, вопрос о несоблюдении паритета при назначении на руководящие должности в Карачаево-Черкесии возникает не в первый раз. На этот раз он всплыл в связи с назначением нового главы налоговой службы, которое якобы готовится в республике. Появилась информация, что будто бы нынешнему ее руководителю Хазрету Нирову, абазину по национальности, готовят замену — карачаевца Расула Текеева.

Это стало поводом для обращения к президенту России, автором которого выступили председатель Центра черкесской культуры Рауф Дауров, глава Совета старейшин черкесского народа Абу-Юсуф Банов, председатель межрегиональной общественной организации «Адгылара» Джанибек Кужев.

По их мнению, в кадровой политике главы республики Рашида Темрезова усматривается перекос в сторону карачаевцев, из-за которого притесняются другие народы — черкесы, абазины, русские. Из 48 ключевых федеральных должностей у представителей черкесского народа только одна — и та формальная, считают авторы письма, между тем карачаевцы занимают до 90% руководящих должностей в республике.

«Многолетний кадровый перекос в пользу представителей карачаевской национальности является основным детонатором возможного межэтнического конфликта», — предупреждают авторы обращения к президенту.

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Общественники просят у Путина направить в республику своего официального представителя для изучения ситуации на месте. Вскоре после их обращения, которое было составлено в начале ноября, появилась петиция к президенту РФ, составленная некоей Фатимой Хапсироковой и размещенная на сайте Change.org, в которой наряду с изложением своего видения ситуации в Карачаево-Черкесии появилось уже предложение рассмотреть вопрос о «выводе черкесов и абазинов из состава КЧР».

«Просим вас взять ситуацию под личный контроль и не допустить народных волнений на фоне обострения межнационального конфликта», — подытожила автор петиции, которую в настоящее время подписали уже 3237 человек.

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