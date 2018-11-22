Ярославль, 22 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков подал пакет необходимых документов в конкурсную комиссию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

Таким образом, он стал четвертым официальным кандидатом, который будет участвовать в конкурсе на должность главы города. Пока документы в конкурсную комиссию предоставил представитель партии «Справедливая Россия» Александр Бокарев, журналист Александр Симон и ведущий ярославского «Эха Москвы» Данила Бедяев. Экс-депутат областной думы Сергей Балабаев заявил, что сделает это в пятницу, 23 ноября. Кроме того, о намерении участвовать в конкурсе на должность главы города сообщила и депутат муниципалитета города Ярославля Юлия Миронова.

Впрочем, документы можно подать до 24 ноября. Таким образом, у и.о. мэра Ярославля Владимира Волкова могут появиться и другие конкуренты.

Владимир Волков был назначен и.о. мэра 4 октября, после того, как действующий мэр Владимир Слепцов объявил о своем уходе.

С 2016 года он являлся главой городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области.