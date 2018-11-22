Москва, 22 ноября, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Вводить наказание для автомобилистов, принявших лекарства, нельзя без тщательной проработки, статистики аварийности от применения препаратов нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил реаниматолог-анестезиолог, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

(сс) Free-Photos За рулем

Парламентарий согласен с тем, что нужно контролировать все, что связано с повышенной опасностью для людей, но тема штрафа очень серьезная, и сужать ее только до седативных средств, которые влияют на физические и психические реакции водителя, он считает неправильным.

«На аварийность может влиять применение даже таких безобидных препаратов, как капли в глаза или, например, процедура электросна. После них тоже нельзя сразу садиться за руль, но разве анализы могут указать на то, что именно их применение стало причиной аварии», — заявил Огуль.

Кроме того, напомнил депутат, есть седативные средства, которые содержатся в крови дольше суток, хотя воздействия на работу мозга, на внимательность человека, они уже не оказывают, например, корвалол и валокордин. В них есть фенобарбитал, который имеет свойство накапливаться в организме, а время его вывода может растянуться на несколько дней, хотя через шесть часов после приема он уже не способен влиять на физическое и психическое состояние человека, также указал депутат.

«Я хочу сказать, что принимать такого рода поправки в закон нельзя без детальной проработки, потому что очень трудно доказать, что авария произошла именно из-за терапевтического приема лекарства», — подчеркнул зампред комитета.

При этом он согласен с тем, что проблема с приемом автомобилистами седативных препаратов действительно существует, и то, что они влияют на работу организма, на работу головного мозга, прописано в инструкциях по их применению.

«Поэтому решать задачу нужно всесторонне. Для начала выяснить, в каком проценте случаев ДТП виною оказалось употребление водителями лекарственных препаратов. Я, например, такой статистики не видел. Когда картина будет ясна — искать решение проблемы», — считает Огуль.

Он настаивает на разъяснительной работе с населением.

«Нужно объяснять людям, что, садясь за руль под действием некоторых лекарственных препаратов, человек рискует не только своей жизнью, а значит, должен понимать и меру своей ответственности, и возможные риски, связанные с наказанием за пренебрежение этими фактами», — заключил он.