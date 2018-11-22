РФ и Япония — в ожидании переговоров, Турция — поставок С-400: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- По договору России и Японии идёт непростой переговорный процесс;
- В Анкаре назвали ожидаемую дату поставки С-400;
- Верховная рада может принять «диктаторский закон»;
- В Великом Новгороде — новый мэр;
- В Новой Москве обрушился строящийся торговый центр.
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