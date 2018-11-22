Челябинск, 22 ноября, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В Челябинске полиция возбудила уголовное дело против бывшего заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт». Оно заведено по факту злоупотребления полномочиями и по материалам прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По информации прокуратуры, подозреваемый также возглавляет ООО «Первая гильдия+», которое, по сути, является конкурентом ОГТ. При этом, как отмечают в ведомстве, маршруты обеих компаний пересекались. В итоге выручка ООО «ОГТ» оказалась ниже, чем та. что могла быть.

Также прокуратура выяснила, что это лицо приобрело на свою фирму шесть автобусов и передало их «ОГТ» в аренду по завышенной стоимости.

«Указанные действия повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников ООО «Общественный городской транспорт» в сфере оплаты труда», — отметили в прокуратуре.

Напомним, «ОГТ» начало работу в 2017 году. В него перевели персонал и транспорт обанкротившегося муниципального перевозчика. Учредителями «ОГТ» являются два муниципальных предприятия.

В начале ноября водители перевозчика объявили о забастовке. Поводом к этому стали долги по зарплате. Но забастовка не разгорелась — после обещаний погасить долги автобусы вышли на линии.