Москва, 23 ноября, 2018, 00:20 — ИА Регнум. Попытка пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова успокоить российское общество по поводу договоренностей Путина и Абэ о «курильском вопросе» не достигла своей цели. Почему последние действия российских властей граждане всё больше подозревают в реализации либерально-ликвидаторской программы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Peter Курильские острова

Тезисы Пескова были построены на вопиющем противоречии с реальным положением дел. По его словам, «курильская тема» может быть предметом некоего компромисса, устраивающего обе стороны. Истина же заключается в том, что РФ не имеет права торговать своим суверенитетом, что указано, в том числе, и в ее конституции, а японская сторона настаивает фактически на пересмотре результатов Второй мировой войны и тем самым российский суверенитет атакует.

Ссылки же на попытку договориться на основании документ 1956 года и вовсе не выдерживают критики: в 1960-м этот документ был отменен, дезавуирован и более с правовой точки зрения не существует. Единственный способ законного решения «курильского вопроса» — отказ от его дальнейшего обсуждения, и отказ этот должен быть четким и окончательным. Всякий другой «компромиссный» подход категорически недопустим.

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