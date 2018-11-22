Москва, 22 ноября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Рекордное число сделок с новостройками зарегистрировало в октябре 2018 года управление Росреестра по Москве. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 ноября данные ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Отмечается, что зафиксированное по договорам долевого участия число сделок с новостройками в столице России выросло по отношению к сентябрю 2018 года на 18% и составило 8,3 тыс. Следует отметить, что данный показатель на 58% выше значения за октябрь 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоимость жилья в «элитных» новостройках столицы России увеличилась за год на 7%. В настоящее время квадратный метр подобной недвижимости стоит в среднем 757 тыс. рублей.

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