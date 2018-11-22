Актюбинск (Актобе), Казахстан, 22 ноября, 2018, 13:16 — ИА Регнум. В Актюбинской области компания по оказанию сервисных услуг по ремонту нефтяных скважин «Аска Экспо Центр» имеет долг по заработной плате в размере более 8 млн тенге ($21,7 тыс.), сообщает 22 ноября новостной портал западного Казахстана «Мой город».

Станислав Ленц. Забастовка (фрагмент). 1910

21 ноября заместитель акима (главы) области Кайрат Бекенов принял инициативную группу из пяти человек и разъяснил ситуацию по задолженности.

По данным регионального управления по инспекции труда, с заявлением о невыплате заработной платы обратились 15 работников «Аска Экспо Центр». В отношении компании были выписаны предписания и штраф. Все материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Напомним, 21 ноября инициативная группа из пяти человек собралась у здания областной администрации Актюбинской области с намерением донести информацию о задолженности по заработной плате. По словам работников, компания не платит зарплату с мая 2018 года.