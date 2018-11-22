Пекин, 23 ноября, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Ноябрь стал месяцев интенсивных переговоров между официальными и неофициальными элитариями Китая и США. Похоже, что эти страны, глубоко завязшие в торговой войне, ищут закулисные способы заключить «торговый мир». Не приведет ли такое соглашение к еще более разрушительным последствиям, рассуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Прошлая попытка решить дело миром была предпринята США и Китаем в мае 2018-го. В Вашингтоне тогда произносились оптимистичные речи как с китайской, так и американской стороны, которыми всех и каждого уверяли, что торговой войны не будет. Как это всё чаще бывает в современном мире, реальность отреагировала почти немедленно, и через месяц мир вступил в эпоху взаимных тарифных санкций в американо-китайской торговле.

Санкции были введены США, ответ на них поступил с китайской стороны, и, в дополнение, Вашингтон применил похожие меры к ЕС. К октябрю 2018-го ситуация, по словам Генри Киссинджера, приблизилась к катастрофической, а он знает, о чём говорит, ведь именно его усилиями американская дипломатия множество раз достигала успехов в Китае. Вот и теперь, похоже, ставка делается на посредничество, осуществляемое некими узкими группами с американской, китайской и европейской сторон. Гипотетическая цель, которую могут ставить перед собой эти группы, — резкое смещение лидеров своих стран, которые будут объявлены виновными в разжигании конфликта, а на смену им придут некие «улыбчивые и сговорчивые», которые потянут весь мир в дальнейшее «светлое глобализаторское будущее». Такой сценарий, буде он осуществится, может стать решительным шагом в пропасть.

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