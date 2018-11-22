Астана, 22 ноября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Казахстане количество попыток суицида среди молодежи за три года снизилось в два раза, заявил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на заседании Совета по молодежной политике при президенте, сообщает 22 ноября издание BNews.

(сс) Warren Wong Подросток

По данным министра, с 2013 по 2017 год количество случаев суицида среди несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет сократилось на 51%. По итогам девяти месяцев 2018 года число суицидов сократилось на 15,7% и попыток суицида — на 18,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2017 год в Казахстане на 15,7% сократилось количество самоубийств среди молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. В 2015 году было выявлено 970 случаев, в 2017 году — 818.