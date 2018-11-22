Москва, 22 ноября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Новое поколение российских скафандров начнут разрабатывать в 2019 году. Об этом заявил главный конструктор Научно-производственного предприятия (НПП) «Звезда» Сергей Поздняков, сообщает РИА Новости.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Космический скафандр

По словам Позднякова, новый этап финансирования программы эксплуатации МКС начнётся во второй половине 2019 года. И туда должна войти задача разработки нового скафандра.

Отмечается, что по просьбе космонавтов новое поколение скафандров для работы в открытом космосе станет более эргономичным.

Добавим, что в течение двух последних лет на МКС были отправлены скафандры нового поколения «Орлан-МКС».

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