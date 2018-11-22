Дамаск, 22 ноября, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Российская группа контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии зафиксировала за истекшие сутки 21 ноября восемь случаев стрельбы. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории САР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировано три обстрела в провинции Латакия, по два — в Алеппо и Дейр-эз-Зоре и еще один — в провинции Хама.

«Турецкой частью представительства нарушений зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Идлиб — три», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября была успешно завершена операция Сирийской арабской армии по освобождению вулканического плато Аль-Сафа от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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