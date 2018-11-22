Москва, 22 ноября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В ноябре 2018 года Саудовская Аравия вышла на рекордные отметки по добыче нефти, около 11 млн баррелей. С начала октября (скандала вокруг убийства Хашогги) добыча нефти в Саудовской Аравии выросла примерно на 500 тыс. баррелей. Саудиты не связывают этот рост с политическим давлением США, а ссылаются на нефтяные санкции к Ирану, из-за которых мировой рынок якобы лишится 2 млн баррелей, поэтому бурный рост добычи оправдан, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Надо отметить, что добыча нефти активно росла не только в Саудовской Аравии — на рекордные уровни вышли и США, и Россия. Сейчас тройка лидеров по добыче нефти выглядит так: США с 11 млн 700 тыс., Россия с 11 мл. 600 тыс. и Саудовская Аравия с 11 млн баррелей. Предложение нефти динамично растет, с другой стороны, со стороны спроса бурного роста не наблюдается», — отметил эксперт.

Наоборот, все больше сигналов о том, что экономика в Китае, еврозоне замедляется, стали приходить плохие макроэкономические данные и из США. Именно эта дивергенция между предложением и спросом и привела к обвалу цен на нефть. Теперь в руках ОПЕК и России стабилизация рынка.

«В декабре состоится очередное заседание ОПЕК+, где должны рассмотреть вопрос сокращения добычи нефти. По некоторым данным, обсуждать будут сокращение добычи на 1,4 млн баррелей. Если это случится, то нефтяной рынок стабилизируется, но все это случится только в декабре, а пока движение цен вниз продолжится, цели этого движения находятся в районе $58», — полагает Богданов.

Читайте также: На рынке нефти преобладают понижательные риски