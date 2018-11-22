Токио, 22 ноября, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Японии пенсионный возраст выхода на пенсию может быть увеличен на пять лет. В настоящее время граждане страны уходят на заслуженный отдых в 65 лет. При этом власти Японии допускают повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом говорится в проекте доклада специальной правительственной комиссии, сообщает агентство Kyodo.

(сс) Cristian Newman Старушка

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Отмечается, что граждане, которым уже исполнилось или скоро исполнится 65 лет, будут обеспечиваться возможностями трудоустройства до достижения возраста 70 лет. Переходить на новую пенсионную систему планируется поэтапно. По планам правительства Синдзо Абэ, на реализацию реформы отводится три года.

Проект будет рассмотрен 26 ноября. После этого экономическим и налоговым консультативным советом должен быть утвержден план действий по пенсионной реформе на лето 2019 года. Сам же законопроект об увеличении пенсионного возраста предполагается подготовить в 2020 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости повышения пенсионного возраста до 70 лет из-за проблем «стареющего населения» и растущего государственного долга в сентябре 2018 года заявлял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Отмечается, что отсрочка выплат до 70 лет позволит японцам потом получать намного больше.