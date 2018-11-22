Москва, 22 ноября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной доле в наследстве для нетрудоспособных Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

С 1 января 2019 года правила об обязательной доле в наследстве нетрудоспособных лиц будут по-прежнему применяться к женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.

Поправки вносятся с учетом того, что пенсионный возраст будет повышен, соответственно повысится и возраст, с которого указанные наследники приобретают право на обязательную долю. В частности, это может относиться к родителям наследодателя, его супругу, детям, а также иждивенцам, проживающим совместно с наследодателем не менее года до его смерти.

Они будут иметь право на ½ наследства.

«С принятием закона институт обязательной доли в наследовании распространяется на лиц предпенсионного возраста. В приведенном случае этот человек будет получать половину наследства, независимо от того, как и кому было написано завещание», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).