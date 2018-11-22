Москва, 22 ноября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Депутат омского горсовета Алексей Провозин («Единая Россия») наглядно продемонстрировал свое отношение к власти и народу России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя высказывание этого депутата о том, что многодетных должен содержать президент, «раз он придумал раздавать им землю».

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

«Я не вижу ничего странного в этой ремарке, — признался Делягин. — Представитель «Единой России» наглядно выражает отношение власти к народу России. Только и всего. При этом, насколько можно судить по их словам, они считают, что являются новыми феодалами, которые действительно своим крепостным не должны ничего. Это очень чёткая, внятная и последовательная позиция. Она проявляется не только в высказываниях, но и в повседневной политике правительства Медведева. Губернатор Калининградской области Алиханов на вопрос, почему он не выполняет обязательства перед многодетными семьями, сказал: «По кочану!» Когда потерявшийся журналист сказал: «Это серьёзный вопрос», тот ему спокойно ответил: «А это серьёзный ответ!» Они взбесились и сорвались с поводка. Я жду, когда представитель «Единой России» сообщит о введении в РФ права первой ночи для «единороссов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, позже, когда высказывание Провозина обернулось сильным информационным резонансом, он попытался оправдаться и заявил, что «попытки» противопоставить его высказывание политике президента и установкам «Единой России» вызывают у него «только недоумение».

«Ведь я говорил, что истинно многодетные семьи нужно поддерживать, безусловно. А вот «так называемые», то есть ненастоящие, поддерживать нельзя, — сказал Провозин. — Да, многодетная семья имеет право на участок, имеет право его продать. Так вот, покупатель участка, по моему мнению, уже не имеет никаких прав на подведение коммуникаций за счёт бюджета. А таких псевдомногодетных, к сожалению, очень много. Вот что возмущает! Кто-то купил участок у многодетной семьи, пользуясь ситуацией, а теперь ему за счёт городского бюджета воду проводить?»

Также он сказал, что «омскому бюджету очень бы пригодилась дополнительная господдержка по программам предоставления многодетным семьям участков с коммуникациями».