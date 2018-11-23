Москва, 23 ноября, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Отношения между жителями московского района Кунцево и застройщиком испортились окончательно. Когда под окнами свои домов граждане обнаружили строительную технику, они спохватились и принялись отстаивать свои права — и борьба эта желанного результата не приносит. Жителей Кунцево полиция распределяет по автозакам, не мешает сотрудникам частных охранных предприятий теснить граждан с их земли, а суд встал на сторону мэрии и застройщика. О том, что происходит в Кунцево, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Игорь Свирин ИА REGNUM Пропагандисты называют этих людей профессиональными бунтовщиками. В будущем такие сравнения дорого обойдутся нашему обществу

Положение у жителей действительно незавидное, однако, помимо очевидных, оно ставит и другие вопросы, главный из которых — отношения общества с властью. Кунцевские дома чуть было не снесли еще 15 лет назад, однако права на свою собственность, землю под МКАД, они так и не зарегистрировали. А поскольку народ за свои права бороться не спешил, правящий класс беспрепятственно занимался исполнением собственных интересов. Воля и возможность навязывать гражданам свои решения, не утруждая себя их мнением, у власти и крупного бизнеса есть со всей очевидностью, причем не только в строительной сфере.

Происходящее в Кунцево стало наглядным примером невозможности правовым способом для граждан отстоять свои интересы, которые столкнулись с интересами крупных выгодоприобретателей. Компромиссов с народом больше не будет. Так что нас ждет в ближайшей перспективе?

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