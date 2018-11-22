МИД РФ назвал страны, ответственные за подрыв ОЗХО
Москва, 22 ноября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. Полную ответственность за подрыв Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая наделила себя полномочиями Совет Безопасности ООН, несут США, Великобритания и Франция. Об этом заявила 22 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«Ответственность за подрыв организации (ОЗХО) несут США, Великобритания и Франция», — заявила российский дипломат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам в Минске заявил, что наделение технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями — нездоровая и тревожная ситуация.
По его словам, решение по данному вопросу приняли голосованием, фактически сломав предусмотренные процедуры.
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