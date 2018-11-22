Москва, 22 ноября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, российская валюта медленно и упорно продолжает подрастать против американского доллара и евро в День благодарения в США. Только если раньше рубль демонстрировал невосприимчивость к падению цен на нефть, то теперь у него начал появляться иммунитет и к американским санкциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«21 ноября официальный Вашингтон объявил о введении новых санкций против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию. Тем не менее рубль по итогам торгов не только не снизился, но и укрепился. Видимо участники торгов стали очень разборчивы в санкциях и уже не каждая их порция подходит на роль драйвера распродаж российских активов и валюты», — пояснил эксперт.

Если рубль не упал на таких новостях, то рассчитывать, что он снизится 22 ноября вообще не стоит. В США сегодня выходной день, американцы отмечают День благодарения, а это значит, что объем торгов и волатильность на финансовых рынках будет очень невысокой.

«К тому же не стоит забывать, что приближается 26 ноября — пик налоговых выплат российских компаний, к которому они достаточно активно готовятся, меняя валюту на рубли. Так что можно смело рассчитывать, что День благодарения рубль проведет очень стабильно и уверенно к американскому доллару в диапазоне 65,00−66,00 рублей и к евро 74,50−75,50», — считает Авинов.

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