Киев, 22 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Верховная Рада примет закон «О бюджете Украины на 2019 год», за документ есть голоса депутатов. Об этом 22 ноября в кулуарах Рады заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Никаких изменений в бюджет уже нельзя внести. Все изменения в него уже внесены. Поэтому нельзя говорить, что сегодня во время заседания кому-то дадут миллиард или два миллиарда, или десять… Я абсолютно уверен, что голоса за бюджет есть… Этот бюджет определенной стабильности будет принят», — сказал Бригинец.

По его словам, в бюджете «в достаточной мере» учли потребности на безопасность и оборону.

«Абсолютно уверен, что бюджет в таком виде можно принимать, поскольку то, что касается безопасности и обороны — это самая важная часть. Она учтена в достаточной мере. Я очень надеюсь, что люди, которые беспокоятся о безопасности и обороне, они обязательно проголосуют», — добавил Бригинец.

При этом депутат считает, что бюджет на 2019 год удалось минимально сбалансировать.

«Что касается других вопросов, этот бюджет конечно не является идеальным. Мы хотели бы, чтобы в нем было больше денег, и чтобы на нас посыпался золотой дождь. К сожалению, ситуация такая, какая есть. Можно сказать, что он минимально сбалансирован. Он дает шанс пройти следующий тяжелый год, в котором будут не только сумасшедшие выплаты долгов, а еще и затраты на выборы, которые пройдут весной и осенью. Несмотря на эти трудности бюджет сделан, бюджет принят бюджетным комитетом и надеюсь будет проголосован», — подытожил Бригинец.

Как сообщалось, 21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Раду 22 ноября принять бюджет на следующий год.

«Принятие бюджета 22 ноября дает нам возможность спокойно завершить 2018 год, войти в 2019 год и двигать страну перед. Рассчитываю, что мы в это время объединимся в парламенте, чтобы завтра принять бюджет. Своевременное принятие бюджета на 2019 год, который подготовлен украинским правительством совместно с народными депутатами во втором чтении, очень важно, чтобы обеспечить стабильность в 2019 году, экономический рост и внедрение позитивных изменений. Их люди будут ощущать во всех сферах, которые десятилетиями были запущены», — обещает Гройсман.

Напомним, в октябре парламент Украины принял в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. В документе заложен рост доходовпо сравнению с 2018 годом на 9% — до 1 трлн 8 млрд гривен (36, 360 млрд долл). В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен (39,423 млрд долл), что на 10% больше, чем в 2018 году.

Ожидается, что рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%. В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен (7,549 млрд долл). На финансирование Министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен (2,580 млрд долл), что на 19% больше, чем в текущем году. Кроме того, в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов.