Москва, 22 ноября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об особенностях отбывания наказания для террористов и бандитов внесли в Госдуму депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

В частности, для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы предлагается включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных преступлений, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания в тюрьме.

В случае совершения особо тяжкого такого преступления предлагается установить правило об обязательном отбывании основной части срока наказания в тюрьме, сообщил один из авторов инициатив, глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Прописаны меры для разобщения сложившихся в местах лишения свободы экстремистских ячеек. Так, предлагается наделить ФСИН правом выносить решение о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида.

Также предлагается перечень оснований для направления лица в места отбывания наказания, определяемые ФСИН России, дополнить случаями, когда в отношении осужденного имеется информация об оказании им деструктивного воздействия на других осужденных, связанного со склонностью к изучению, пропаганде, исповедованию либо распространению идеологии терроризма.

Кроме того, сообщил Крашенинников, в отношении осужденных за совершение отдельных особо тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью и бандитизмом, предлагается применять порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы — из расчета один день за один день. Такая мера позволит «исключить применение смягчающих коэффициентов зачета времени, а соответственно и сокращение сроков наказания у лиц, деяния которых представляют особую опасность для общества», — указал парламентарий.