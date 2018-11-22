Москва, 22 ноября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Диалога России и Японии о мирном договоре не должен сопровождаться ущемлением национальных интересов обеих стран. Об этом заявила 22 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат напомнила, что 14 ноября в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению договора, опираясь на декларацию 1956 года. Какие-либо конкретные договоренности по срокам заключения договора не имелись в виду, пояснила она.

По словам Захаровой, идет долгий и непростой переговорный процесс. Необходимо сознавать, что итоги диалога не должны вступать в конфликт с национальными интересами России и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина состоится в конце ноября на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

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