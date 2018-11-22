Пало-Альто, США, 22 ноября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Начиная с 22 ноября 2018 года снижены цены на все электрокары Tesla, поставляемые в Китай. Об этом сообщается в пресс-релизе американского автопроизводителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль Tesla

В среднем цены на различные модели автомобилей Tesla понижены на 12−26%. Сообщается, что китайским покупателям электромобиль Model S 75D обойдется в 783 тыс. юаней (около $113 тыс.), раньше это авто можно было купить в КНР за 887,6 тыс. юаней ($128 тыс.).

В пресс-релизе указано, что цена Model X P100D снижается до 1,19 млн юаней (удешевление составляет 24,4%). По мнению экспертов, такое удешевление продукции американской компании связано с попыткой компенсировать пошлины, введенные властями Китая в ходе торговой войны с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа заявила, что торгово-экономические противоречия с США оказали незначительное влияние на экономику Китая.

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