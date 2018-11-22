Астана, 22 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Каждое второе преступление в Казахстане совершается безработной молодежью, заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов на заседании Совета по молодежной политике при президенте Казахстана, сообщает 22 ноября издание Informburo.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Безработный хулиган

Министр отметил, что в 2018 году из 38 тыс. молодых людей, совершивших преступление, 32 тыс. нигде не работают и не учатся. По данным Касымова, по итогам десяти месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 6,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что в каждом регионе республики необходимо создать управление по делам молодежи и семьи.