Перемышль, Калужская область, 22 ноября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области состоялось открытие спортивной площадки в деревне Большие Козлы и сквера в селе Корекозево Перемышльского района. Оба объекта построены в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области 22 ноября.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области. Новая спортивная площадка в деревне Большие Козлы

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Универсальный спортивный объект в деревне Большие Козлы предназначен для учебных и тренировочных занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, а в зимнее время — хоккеем. На площадке также установлены трибуны для зрителей, предусмотрены раздевалки, освещение, обустроена прилегающая территория. На строительство из бюджетов всех уровней было выделено более 6 млн рублей.

Сквер в селе Корекозево обустроили по инициативе местных жителей. Специалисты администрации подготовили и представили на конкурсный отбор в профильное министерство проект, стоимость которого составила 1,5 млн рублей. 905 тыс. рублей из этой суммы были получены в качестве субсидии из областного бюджета, остальное добавил местный бюджет. На эти средства дорожки были выложены плиткой, установлен детский игровой комплекс, скамейки, урны, современное освещение.

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Напомним, с 2014 года за счёт полученных грантов в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» было создано семь детских и шесть спортивных площадок, семь скверов и зон отдыха, отремонтированы девять памятников погибшим воинами и благоустроена их территория.

В 2018 году сельским поселениям области были предоставлены гранты на реализацию 17 проектов местных инициатив граждан на обустройство четырёх спортивных и такого же количества детских площадок, восьми скверов и зон отдыха, а также создание музея-мастерской «Ерденевская игрушка». Так, уже открыты и активно используются местными жителями три спортивные площадки в селе Дворцы Дзержинского района, в селе Кудиново Малоярославецкого района, в деревне Похвиснево Тарусского района, а также три детские игровых площадки в посёлке Бабынино, в деревне Новые Ляды Мосальского района.