Красногорск, 22 ноября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. В Подмосковье в 2019 году на ремонт дорог выделят свыше 18 млрд рублей. Об этом заявил начальник управления ремонта и содержания автомобильных дорог министерства транспорта региона Марат Сибатулин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе Московской областной думы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дороги

Сибатулин уточнил, что 75% от бюджета на ремонт формируются на основании предложений ГБУ МО «Мосавтодор», жителей региона, участников Общероссийского народного фронта, а также муниципалитетов. Ещё 25% становятся дорогами-победителями по результатам голосования на портале «Добродел».

"В 2019 году планируется отремонтировать более 450 региональных дорог общей протяженностью около 1,5 тыс. километров, на эти цели направят около 12 млрд рублей. Что касается муниципальных дорог, то план их ремонта сформирован по 44 муниципалитетам, общая сумма финансирования — 6,3 млрд», — сообщил Сибатулин.

Он также отметил, что в 2018 году большинство предложений жителей региона на портале «Дободел» касалось ремонта дорог, на втором и третьем местах — обустройство освещения и тротуаров, далее идёт строительство парковок и предложения по установке дорожного ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми активными проголосовавшими оказались жители муниципалитетов за пределами ЦКАД, в частности, Павловского Посада, Клина, Шатуры и Зарайска. Меньше всего предложений поступило из городских округов Протвино, Серпухов и Дзержинский.

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