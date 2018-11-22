Москва, 22 ноября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Тому, что подавляющее большинство граждан России, согласно опросу ВЦИОМ, счастливы, есть вполне разумное объяснение, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя итоги опроса, проведённого 14 ноября 2018 года, в ходе которого выяснилось, что счастливыми респонденты считают себя, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу, он, в частности, отметил:

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

«Конечно, счастье — понятие философское. Каждый его понимает по-своему в диапазоне от «отсутствия несчастья» до «куча денег размером с Эверест». Уже поэтому опросам доверять, конечно, не стоит. Люди отвечают про разное. Однако есть некая тенденция — счастливее всего те, у кого меньше потребностей и эти потребности проще. Таковы и наши люди. С точки зрения высшей, заоблачной, это, может, и плохо. Дескать, человек должен быть сложен и вообще «хотеть странного».

Но я думаю, что в условиях нескончаемых испытаний, которые проходит наша страна многие годы, лучше и надёжнее быть простым. Довольствоваться малым. Находить счастье в повседневности. В здоровье, семье, детях. В отсутствии несчастья. И опрос показывает, что эту немудреную философию разделяют многие. Правы! В конце концов, ощущение счастья помогает в жизни, способствует улучшению работоспособности и здоровья. Будем проще и счастливее!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в последнее время уровень счастья граждан России находится на максимальных отметках (счастливыми себя считают 84% опрошенных), известил ВЦИОМ по итогам опроса. Отмечается, что люди прежде всего чувствуют себя счастливыми, потому что имеют семью, хорошее здоровье и работу.