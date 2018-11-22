Тюмень, 22 ноября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Положение Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата может измениться. На сегодня регион занимает в рейтинге первое место, но после реализации масштабных проектов может потерять лидирующие позиции. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём послании региональному парламенту 22 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Моор

В 2017 году объём инвестиций в основной капитал Тюменской области превысил 290 млрд рублей. В расчете на одного жителя это на 80% выше среднероссийского показателя. В 2018 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 43% по сравнению с 2017 годом. Запущено 11 новых промышленных производств. Однако региону придётся столкнуться со спадом, если не «измениться, стать более технологичными, быстрыми, образованными, в хорошем смысле слова дерзкими».

«Такие крупные системообразующие инвестиционные проекты, каким стал для нас проект «Сибура» на Тобольской площадке, в ближайшее время маловероятны. И рост бюджетных доходов в этом году тоже по целому ряду причин носит уникальный характер. Именно поэтому мы должны искать новые ресурсы роста — прежде всего в нас самих. Сейчас модно призывать к выходу из зоны комфорта, но ведь многие из нас действительно должны это сделать», — призвал тюменцев губернатор Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области депутаты региональной думы обнулили ставки налога на имущество юридических лиц и транспортного налога для некоторых видов бизнеса на 2019 год. В перечень вошли предприятия нефтехимической промышленности, IT-бизнес, сфера обращения с отходами, производители электроэнергии, алкогольной продукции, а также народные промыслы.

Кроме того, как отметил в послании глава Тюменской области, четыре индустриальных парка на регион — этого недостаточно. Индустриальные парки, как новые «окна возможностей», ориентированные на малый и средний бизнес, должны быть в каждом муниципалитете.

«Настоятельно советую главам всех без исключения муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужды и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков», — заявил Александр Моор в послании.

Отметим, что это первое послание Александра Моора к Тюменской областной думе на посту губернатора. С самым первым посланием главы региона в 2002 году выступил Сергей Собянин.