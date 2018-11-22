Москва, 22 ноября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Пилоты компании «Аэрофлот», совершавшие 20 ноября рейс Москва — Афины, скорее всего, не виноваты в гибели мужчины на взлётно-посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево». Такая вероятность практически исключена. Об этом журналистам сообщил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

(сс) StockSnap В кабине пилотов

Читайте также: Сбивший человека в «Шереметьево» Boeing 737 временно отстранили от полётов

Гибель мужчины на взлётной полосе в «Шереметьево» вылилась в уголовное дело

«По крайней мере, если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность — это то, что виноват в этом «Аэрофлот», — приводит ТАСС слова главы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний мужчина погиб в аэропорту «Шереметьево» 20 ноября. Его тело было обнаружено на взлётно-посадочной полосе сразу после взлёта авиалайнера Boeing 737, выполняющего рейс Москва — Афины. По предварительным данным, гражданин Армении погиб от удара одной из стоек шасси взлетающего пассажирского авиалайнера. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований транспортной безопасности при организации полётов. Проверку по факту инцидента также проводят прокуратура и Ространснадзор.

Также по теме: Посольство Армении сообщило подробности о погибшем в «Шереметьево» мужчине

Как уточнили в посольстве Армении, погибший — депортированный из Испании 25-летний Альберт Епремян, который из Мадрида возвращался в Армению со свидетельством о возвращении.