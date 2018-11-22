Астрахань, 22 ноября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Возможности нового автоматизированного учебно-тренировочного огневого комплекса для подготовки пожарных и газоспасателей представили в Астрахани специалисты отряда ведомственной пожарной охраны компании (ОВПО) «Газпром добыча Астрахань». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Кнопка пожарной тревоги

Комплекс предназначен для отработки практических навыков пожарных и спасателей по ликвидации нештатных ситуаций: пожаров, аварий и других ЧС на объектах нефтяной и газовой промышленности.

«В Астраханской области ООО «Газпром добыча Астрахань» стало первым, кто приобрел подобный комплекс для ведомственных пожарных. Многие тренажеры, обеспечивающие как физические нагрузки, так и психологическую подготовку, для нашего региона являются уникальными», — сообщил начальник ОВПО Алексей Стефаненко.

Отмечается, что новые тренировочные устройства способны имитировать горение железнодорожной цистерны, лестницы, дверей, потолка, аппаратов под напряжением.

«Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром», являющееся единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского газоконденсатного месторождения с выработкой товарной продукции.