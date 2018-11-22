Барнаул, 22 ноября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин (фракция «Единая Россия») неоднозначно отнёсся к намерению ГИБДД приравнять эффект от употребления ряда лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу с составлением списков лекарственных препаратов, запрещенных для употребления водителями, и возможностью введения административной ответственности, он, в частности, отметил:

Terekhova Таблетка транквилизатора

«Скорее всего, речь идет о лекарствах с седативным действием. Существующие Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а вот конкретных мер ответственности не установлено. Водителю предлагается самостоятельно ориентироваться на инструкцию к принимаемому им лекарственному препарату или на указание врача, назначившего препарат.

Кроме того, существует ряд лекарств, распадающихся в организме на метаболиты, которые выявляются в моче и относятся к запрещенным при управлении транспортным средством, о чем водитель может просто не знать. Вместе с тем еще одной проблемой является отсутствие четких указаний в инструкции к препарату о его запрете при управлении транспортным средством.

Возможным решением всех этих вопросов было бы не только составление перечня медпрепаратов, но и единый подход к обозначению ограничений по вождению в инструкциях к препаратам из данного перечня. Ведь важно не только определить меру ответственности, но сделать все возможное для информирования водителя об опасности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о готовящемся в ГИБДД России списке препаратов, запрещенных для употребления лицами, управляющими автомобилем, сообщил RT. По данным СМИ, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению и ввести административную ответственность.