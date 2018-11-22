Москва, 22 ноября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Законопроект о праве на «скидку» при запоздавшем уведомлении о штрафе за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Предлагается установить, что в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20-ти дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

При этом прописывается, что определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными КоАП РФ.

Напомним, что «скидка» составляет 50%.