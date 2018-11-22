Красногорск, 22 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. 36-летний мужчина скончался в результате огнестрельных ранений в подмосковном городе Видное. Об этом 22 ноября сообщает сайт ГСУ СК России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Происшествие, похожее на заказное убийство, случилось вечером 21 ноября на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому. Нападавший произвел несколько выстрелов, на месте обнаружены четыре гильзы калибра 9 мм и одна пуля. В автомобиле, в котором находился потерпевший, оказалось семь сквозных отверстий.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Мужчина являлся индивидуальным предпринимателем и проживал в подмосковном городе.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).