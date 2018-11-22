Москва, 22 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС заключили Россия и Армения. Церемония подписания состоялась в Москве.

Авиационный двигатель

Подписи под документом оставили министр транспорта России Евгений Дитрих и исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Ранее проект документа одобрило российское правительство.

В настоящее время расследования авиакатастроф на территории 11 бывших советских республик проводит Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Ожидается, что Россия покинет соглашение о МАК.

К новой структуре будут постепенно переходить полномочия МАК, пояснил журналистам Евгений Дитрих. В дальнейшем планируется подписание соглашения с другими странами ЕАЭС.