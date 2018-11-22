Нальчик, 22 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии проведен рейд по автогазозаправочным станциям, расположенным в столице республики. Работают с нарушениями 20 из 26 газозаправочных станций, установили специалисты администрации города Нальчика.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Они осуществляют свою деятельность без соблюдения норм пожарной безопасности и соответствующих разрешительных документов, говорится в сообщении на сайте администрации. Отмечается также, что ряд АЗС размещен без соблюдения необходимых охранных и санитарно-защитных зон.

По итогам проверки составлен документ о выявленных нарушениях, который направлен в соответствующие контрольно-надзорные органы для принятия мер к нарушителям.

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Стоит отметить, что из-за нарушения пожарной безопасности в СКФО в последние годы не раз случались ЧП. Так, в январе 2018 года в Дагестане при взрыве на АЗС в селении Какамахи Левашинского района пострадали два работника станции. В июле 2017 года крупный пожар произошел на АЗС «Газпромнефть» на автодороге Махачкала — Астрахань в Тарумовском районе.

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В сентябре 2018 года взрыв произошел на автозаправке в селе Гехи в Чечне. В июне 2018 года в Шелковском районе республики из-за взрыва на автозаправочной станции пострадали пятеро работников автосервиса, располагавшегося неподалеку от АЗС.