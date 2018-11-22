Усть-Луга, Ленинградская область, 22 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. 21 ноября компания Nord Stream 2 AG, осуществляющая строительство магистрального газопровода «Северный поток — 2», сообщила о том, что пройдено 250 км маршрута.

Nord-stream2.com Труба

Укладку труб газопровода пока ведут два судна-трубоукладчика, но и этого достаточно для того, чтобы вести работу со скоростью порядка 50 км в неделю. Напомним, что 19 ноября было закончено строительство морского участка магистрального газопровода «Турецкий поток». В числе прочих событий, связанных с этим, еще и то, что закончилась работа в Черном море для крупнейшего в мире судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Именно оно станет третьим участником строительство «Северного потока — 2» после его транспортировки в акваторию Балтийского моря. Окончание строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года, укладка труб идет в соответствии с календарным графиком проекта. Усиление флотилии трубоукладчиков за счет Pioneering Spirit практически гарантирует то, что никаких срывов прокладки «Северного потока — 2» не предвидится. Тем самым своевременное завершение одного проекта обеспечивает уверенную реализацию второго — плановый отдел Газпрома сработал весьма квалифицированно.