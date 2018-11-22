Чита, 22 ноября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Топливный рынок Забайкалья по-прежнему лихорадит, от дефицита бензина на оптовом рынке страдают как собственники независимых АЗС, так и потребители. И хотя одна из читинских сетей — «БРК» — за последние сутки снизила цену на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 2,1 рубля, ситуация далека от стабильной. Такой вывод можно сделать из сообщения представителя АЗС «БРК», на которого ссылается «Чита.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Стоимость бензина марки АИ-92 на этой АЗС составляет теперь 44,1 рубля, АИ-95 — 45,9. Также снизилась стоимость дизельного топлива на 1 рубль до 50,4 рубля.

Комментируя столь резкое снижение стоимости топлива, сотрудники «БРК» пояснили:

«Это связано с тем, что взяли топливо у «Роснефти». Сегодня опять стоим в очереди, не знаем сколько дадут. Теперь каждый день там по полдня».

Относительно дефицита топлива на оптовом рынке в «БРК» отметили, что до сих пор не могут получить те объемы, за которые уже произведён расчёт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на моторное топливо в России произошел на фоне слабеющего рубля, дорожающей нефти и непомерных экспортных аппетитов нефтяников, создавших напряжение на внутреннем рынке. В условиях сдерживания розничных цен, на которое руководители крупнейших нефтяных холдингов пошли в обмен на снижение топливных акцизов, под удар попали независимые АЗС, они были вынуждены закупать топливо по завышенным ценам потому, что именно опт и экспорт стали источниками восполнения выпадающих из розницы доходов у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Но когда запас прочности независимых АЗС сошёл на нет, а ВИНКИ всё поднимали и поднимали оптовые цены, у многих предпринимателей оставалось только два пути: повышать цену моторного топлива на своих АЗС или закрываться.