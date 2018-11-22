Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова в финансировании терроризма и подготовке к убийству и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

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«Назначить Виноградову 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режим», — огласил судья.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Виноградов был задержан в 2015 году по обвинению в финансировании терроризма, пособничестве в покушении на жизнь полицейского и в покушении на убийство чиновника городской администрации.

Имя Виноградова появлялось в криминальной хронике в связи с убийством в марте 2012 года депутата городского собрания Магомеда Гамзатова и трех его братьев.

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