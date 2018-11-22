Лондон, 22 ноября, 2018, 11:30 — ИА Регнум. На YouTube-канале Hook вышел мастер-класс британского актёра Бенедикта Камбербэтча о том, как нужно реагировать на неудачные новогодние подарки. Канал Silence Place перевел ролик с английского для русскоязычных пользователей.

Скриншот страницы YouTube канала Silence Place Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч показывает, как «обрадоваться» книге «Рецепты блюд на одного в микроволновке». Например, чтобы не обидеть дарящего, актёр рассказывает, что всегда перебарщивает и готовит на две порции, поэтому будет рад научиться не растрачивать ресурсы. К тому же у него мало времени на готовку, поэтому микроволновка очень его выручит. На самом же деле Камбербэтч ненавидит еду, приготовленную в микроволновке. К тому же он уверен, что не будет всю жизнь жить один, поэтому вряд ли ему пригодятся рецепты на одну персону.

Еще один неудачный подарок — носки. Чтобы не показать своего разочарования, Бенедикт утверждает, что как раз испытывает их нехватку, к тому же это его любимый цвет. Не меньшую радость он смог проявить и при получении энциклопедии «Как освоить Excel 5». Актёр говорит, что всегда испытывал проблемы с этой программой.

Среди подарков оказались также свеча, чайник с чашкой и яркая футболка. В каждом из них Камбербэтч смог выделить положительные качества, чтобы не расстроить своего друга. Актёр отмечает, что главное — не перегнуть палку и соблюдать баланс.

Скриншот страницы YouTube канала Silence Place Бенедикт Камбербэтч

Ранее Бенедикт Камбербэтч рассказал, почему так часто исполняет роли гениальных ученых и интеллектуалов. В интервью изданию Stellar актер заявил, что ему нравится играть умных людей, так как они очень отличаются от него. Бенедикт предположил, что он один из самых глупых актеров среди своих знакомых.