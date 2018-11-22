Калуга, 22 ноября, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области поставлена точка в уголовном деле о гибели рабочего. На скамье подсудимых по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, оказался 47-летний житель Калуги. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Установлено, что в начале 2018 года обвиняемый собрал бригаду работников, при этом никаких договоров на проведение строительно-монтажных и земляных работ заключено не было. Сами же работники необходимой квалификацией и навыками не обладали, также они не проходили в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда.

Отсутствие должного контроля и допущенные нарушения привели к трагедии. Выполняя незаконное задание бригадира по монтажу наружных сетей канализации, проходящих по дну траншеи, один из рабочих спустился в котлован. Из-за отсутствия креплений на стенах котлована произошло обрушение стены. Рабочего насмерть придавило сошедшим грунтом.

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Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению суда он лишён права заниматься деятельностью, связанной с руководством строительными работами на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, менее недели назад в Калужской области из-за грубого нарушения правил техники безопасности при работе с триммером серьёзно пострадал рабочий одной из дорожных организаций Кировского района. Мужчина получил проникающее ранение глазного яблока с травматической катарактой. Возбуждено уголовное дело.