Анкара, 22 ноября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. 21 ноября турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителей консорциумов TAP и TANAP сообщило о произошедшем соединении двух этих магистральных газопроводов. Сварка труб была произведена на берегу реки Мерич на границе Турции и Греции.

Albinfo Газопровод TAP

ТАР — Трансадриатический газопровод, пройдет из греческого города Комотини через Албанию и по дну Адриатического моря до итальянского порта Бриндзини, мощность 800-километрового трубопровода составит 10 млрд кубометров газа в год.

TANAP — Трансанатолийский газопровод, от азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» через Грузию и Турцию к границе с Грецией. Протяженность 1 850 км, пропускная мощность 16 млрд кубометров, из которых 6 млрд предназначены для Турции, 10 — для вхождения в ТАР.

Для объединения ТАР и TANAP имеется и обобщающее название — Южный газовый коридор.

Европейские политики пытаются рассматривать проекты Южного газового коридора и Турецкого потока как конкурирующие, однако руководство России и Азербайджана придерживаются другой точки зрения. 10 млрд кубометров азербайджанского газа по сравнению с объемами поставок в Европу российского Газпрома, которые составляют около 200 млрд кубометров — это не конкуренция, это другой сегмент рынка. Если исходить из этой логики, то наиболее вероятное направление второй нитки Турецкого потока — Болгария-Сербия-Венгрия-Словакия-Австрия, конечным пунктом может стать крупнейший европейский газовый хаб «Баумгартен». В пользу этой версии говорят сообщения газотранспортных операторов Болгарии, Венгрии и Словакии о начале процедуры open season, предусмотренной законодательством ЕС (NC CAM) для строительства новых газопроводов.