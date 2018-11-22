Цюрих, Швейцария, 22 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории. Об этом сообщает FourFourTwo.

Kremlin.ru Джанни Инфантино

По словам Инфантино, все, кто поедет в Катар, получат потрясающий опыт и откроют страну, в которой есть не только солнце и пляжи, но и футбол.

Инфантино призвал всех болельщиков посетить Ближний Восток в 2022 году и «насладиться лучшим чемпионатом мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году чемпионат мира по футболу прошёл в России. Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал это мировое первенство лучшим в истории.

Напомним, следующий чемпионат мира пройдёт в 2022 году в Катаре.

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