Магас, 22 ноября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Ингушском государственном университете будут учиться иностранные студенты. Первая группа из Индии будет набрана уже в следующем учебном году. На обучение врачебному делу прибудут 60 человек, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе вуза.

Biswarup Ganguly Индийские студенты

Для их учебы в университете создадут все условия. Проживать они будут в студенческом городке в Магасе. Для обучения русскому языку для них откроют специальные курсы. Первые три года студенты будут осваивать специальность врача на английском языке. На старших курсах обучение будет вестись на русском.

Как отметили в университете, дипломы врача, полученные в России, в Индии ценятся гораздо выше, чем те, что выдают в местных вузах. И выпускники российских вузов востребованы на родине гораздо больше, так как считаются высоко квалифицированными кадрами.

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Стоит отметить, что граждане Индии выбирают для обучения вузы Северного Кавказа уже не один год. Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Карачаево-Черкесию на факультет «лечебное дело» были приняты индийские студенты. Кабардино-Балкарский госуниверситет уже несколько лет принимает на обучение будущих медиков, строителей и филологов из-за рубежа. Всего же в учебном заведении учатся более 1,1 тыс. студентов-иностранцев.

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