Москва, 22 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Экономическая ситуация для жителей России действительно ощутимо ухудшается — зарплаты не увеличиваются, а цены растут. Ради серьезной цели российское общество готово и потерпеть, но есть ли она сейчас, задается вопросом политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Каспар Давид Фридрих. Туман. 1807

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 22% населения живут в бедности и могут позволить себе минимальный набор самых простых продуктов.

«К сожалению, ситуация действительно ощутимо ухудшается, на микроэкономическом уровне, мы все это видим и по ценникам в магазинах, и по отсутствию роста реальных доходов. Проще говоря, зарплаты не увеличиваются, а цены растут.

У нас на самом деле очень терпеливое общество, ради серьезных целей и задач мы готовы терпеть определенные лишения. Но пока таких целей государство перед обществом не ставит, оно ссылается на санкции и коллективный Запад.

Однако мы видим в первую очередь, что состав правительства в части, отвечающей за экономический блок, практически не изменился, там те же люди. Соответственно, они и продолжают проводить политику «бюджетной экономии». Поэтому мы видим такие реформы, как повышение пенсионного возраста и НДС, введение налога для самозанятых граждан и так далее.

Остается надеяться, что руководство страны все же поймет неэффективность работы экономического блока правительства и примет необходимые кадровые решения».

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